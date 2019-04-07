بالفيديو.. محمد الأحيدب : لا أحد يدير المستشفيات الحكومية فدائمًا ” فارغة “
أكد الكاتب محمد الأحيدب، اليوم الأحد على أن 80% من الأطباء الحكوميين يتركون دوامهم لمستشفيات القطاع الخاص.
وجاء ذلك ردا على سعود الجهني استشاري طب وجراحة العيون خلال لقاءهما في برنامج ” ياهلا “.
وقال الأحيدب : وإذا كنت تسأل: من يدير المستشفيات الحكومية أقول لك: لا أحد يديرها، والمستشفيات فارغة!
في حين رد الجهني قائلا : إذا كان 80% من الأطباء السعوديين يذهبون للمستشفيات أثناء الدوام الرسمي.. من يدير المستشفيات إذًا؟ وأزعم أن هذه النسبة لا تمتّ للواقع بِصِلة.
وأضاف : الجهني : الكاتب محمد الأحيدب قلم مضيء، لكن لا أعلم لماذا عندما يتوجه للكتابة عن الصحة والأطباء تغيب شمسه فجأة! والصواب جانبه عندما عمّم ووصف أخطاء قلّة من الأطباء بـ ” الكارثة “.
#فيديو
النقاش يتصاعد بين د. سعود الجهني والكاتب #محمد_الأحيدب على نسبة الأطباء المتسربين من دواماتهم الرسمية، والأحيدب يصرّ: ليست 80% فقط، بل أكثر بكثير!!#برنامج_ياهلا#خليجية@DrSaudAljuhani@alehaidib pic.twitter.com/BJieE2H8tL
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) April 7, 2019
الكاتب #محمد_الأحيدب ردا على د. سعود الجهني:
نعم، 80% من الأطباء الحكوميين يتركون دوامهم لمستشفيات القطاع الخاص، وإذا كنت تسأل: من يدير المستشفيات الحكومية أقول لك: لا أحد يديرها، والمستشفيات فارغة!#برنامج_ياهلا#خليجية@alehaidib @DrSaudAljuhani pic.twitter.com/mLydJfGnTf
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) April 7, 2019
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