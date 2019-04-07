بالفيديو.. محمد الأحيدب : لا أحد يدير المستشفيات الحكومية فدائمًا ” فارغة “

عادل الحربي(صدى):

أكد الكاتب محمد الأحيدب، اليوم الأحد على أن 80% من الأطباء الحكوميين يتركون دوامهم لمستشفيات القطاع الخاص.

وجاء ذلك ردا على سعود الجهني استشاري طب وجراحة العيون خلال لقاءهما في برنامج ” ياهلا “.

وقال الأحيدب : وإذا كنت تسأل: من يدير المستشفيات الحكومية أقول لك: لا أحد يديرها، والمستشفيات فارغة!

في حين رد الجهني قائلا : إذا كان 80% من الأطباء السعوديين يذهبون للمستشفيات أثناء الدوام الرسمي.. من يدير المستشفيات إذًا؟ وأزعم أن هذه النسبة لا تمتّ للواقع بِصِلة.

وأضاف : الجهني : الكاتب محمد الأحيدب قلم مضيء، لكن لا أعلم لماذا عندما يتوجه للكتابة عن الصحة والأطباء تغيب شمسه فجأة! والصواب جانبه عندما عمّم ووصف أخطاء قلّة من الأطباء بـ ” الكارثة “.