رجل يرفع دعوى ضد زوجته: حماتي راجل البيت

القاهرة(صدى):

رفع زوج بعد 3 سنوات من الزواج، دعوى نشوز ضد زوجته، بعد أنّ ضاق من غيابها المستمر عن منزلها واصطحاب طفلتهما معها وحرمانه منها.

وأوضح الزوج أنه حدث خلاف حاد تركت زوجتي على أثره المنزل قبل نحو 4 أشهر ورفضت التصالح، قائلًا: ” تعبت من كتر ما أمها هي اللي ممشية البيت وأنا مليش لزوم ولا لي كلمة على بنتي حتى، من حقي أقول بنتي متباتش برا البيت، طلبت منها نسافر كام يوم عند أهلي في إسكندرية فرفضت أكتر من مرة، بحجة إنّ البنت صغيرة. ”

وأضاف: ” ولما أصريت رفضت تماما، وأمها كلمتني قالتلي بنتي وبنتها مش طالعين برا القاهرة لأي سبب، طيب منا بسيبها تبات عندك بالأيام يعني هو أمي ملهاش حق تشوف بنتي في بيتها، طبعا اتخانقت مع مراتي وأصريت على السفر، لكن تاني يوم رجعت لقتها أخدت هدومها والبنت ومشيت عند أمها، فسيبتها وقولتلها لازم ترجعي لوحدك زي ما مشيتي لوحدك، ومن يومها لا بترد عليّ ولا بشوف بنتي. “