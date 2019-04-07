بالفيديو..مطربة ” ستار أكاديمي ” : أنا المهدي المنتظر

أميرة خالد(صدى):

أقدمت التونسية إيمان العميري، مشتركة ” ستار أكاديمي ” في موسمه الخامس، على إعلان أنها ” المختارة ” عبر حسابها بموقع ” إنستجرام ” ، وأن وحيًا أتى إليها واختارها لتخلص العالم.

وقالت العميري، في مقطع فيديو نشرته عبر حسابها : ” أقسم بالله أنا مش عايزة حاجة.. وأنا المهدي المنتظر.. وأنا جيبت العهد القديم اللي خبوه وردموه، بدل ما تكونوا أنتم اللي تحكموا استعملوكم العبيد حواليهم، أنا مش بكذب، أقسم بالله العظيم أنا بوحد ربنا.

واضافت : أنا بس جيبت سر الدنيا وجيبت العهد “، فيما نشرت عددًا من المنشورات، زعمت خلالها بأن هناك من جاءها في المنام، وأخبرها بأنها المهدي المنتظر، وأنها لا تنام لمدة ثلاث ليالي بسبب هذا الأمر.