استياء المسافرين بسبب تأخر إقلاع رحلة جدة – جازان أكثر من 4 ساعات

نايف السالم(صدى):

تسبب تأخر إقلاع رحلة شركة الخطوط الجوية السعودية، يوم الجمعة الماضي، من جدة إلى جازان لمدة 4 ساعات، استياء المسافرين.

وقال أحد ركاب الرحلة: “ أعلنت الرحلة رقم sv1762 في الساعة 3 فجرا والمتجهة من مدينة جدة إلى جازان بالاتجاه إلى البوابة والصعود إلى الطائرة حيث إن موعد الإقلاع 3.40 وبعد الصعود وإغلاق بوابة الطائرة والاستعداد للإقلاع تم إبلاغنا بأن هناك خللاً في أحد المكيفات مع أن الهواء كان يعمل بشكل طبيعي وتم الانتظار حتى الساعة 6 صباحا ونحن في داخل الطائرة في قلق ولا نعلم ماذا يجري. ”

وتابع: ” تم إنزالنا من الطائرة والذهاب إلى طائرة أخرى وعبر بوابة أخرى وعند وصولنا إلى البوابة تم إرجاعنا إلى البوابة التي صعدنا منها للطائرة الأولى ومكثنا أكثر من 15 دقيقة ونحن نمشي من بوابة إلى بوابة حتى سمح لنا بالصعود إلى الطائرة الثانية بعد عناء من التعب وخصوصا كبار السن والأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة، وبعد الصعود تم الانتظار مجددا لأكثر من 30 دقيقة ومع هذا لم يتم الإقلاع وتم إنزالنا مرة ثانية والذهاب إلى الطائرة الأولى. ”

واختتم: “ رجعنا إلى الطائرة الأولى مشيا على الأقدام ومن ثم الصعود مجددا إليها وبعد الجلوس على المقاعد تم تأخير الإقلاع مجددا بحجة تغير طاقم الطائرة وأن وقت عملهم قد انتهى وبعد عناء طويل تم إقلاع الرحلة ووصولنا إلى مطار الملك عبدالله بجازان الساعة 8 صباحا، حيث تأخرنا عن مصالحنا ووصلنا منازلنا، الساعة 10 صباحا وذلك لبعدنا عن مدينة جيزان أكثر من 90 كيلو. ”

وفي سياق متصل، أكد المتحدث الرسمي باسم الخطوط السعودية أن أي تأخير هو لأسباب تشغيلية والحرص على سلامة المسافرين هو من أولوياتنا.