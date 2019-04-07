بالفيديو.. متضرر: القرض المدعوم يستثنى منه المتقاعد والأرملة والأيتام
أكد ناصر الطالع، متضرر من الصندوق العقاري، أن القرض المدعوم يستثني شريحة كبيرة من المجتمع ومنها المتقاعد والأرملة والأيتام.
وأضاف متضرر آخر خلال لقائهم ببرنامج داوود الشريان، أنه انتظر طوال 16 عامًا قائلًا : بعدما أخذ بنا العمر والزمن ونحن ننتظر الفرصة وهذا القرض، نتفاجأ بتوجيهنا للبنوك، والبنوك تاخذ فوائد طائلة.
وتابع: ” الصندوق ما زال يكابر، لكسب أكبر قدر مستطاع من الوقت لإيجاد الحلول، لكنه لن يجد الحلول ” .
المتضرر ناصر الطالع:
"للآسف، القرض المدعوم يستثني شريحة كبيرة جدا" من المجتمع…
المتقاعد، الأرملة ، الأيتام"#داود يضيف:
حتى البنوك أصلا" ماتقرضه#متضرري_الصندوق_العقاري
مع #داود_الشريان pic.twitter.com/oev19mi7cb
— برنامج داود الشريان (@Dawood_Show) April 7, 2019
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