حرس الحدود يقبض على 17 شخص لمحاولة تهريب طن من الحشيش

سعيد العجل(صدى):

صرح المتحدث الرسمي لحرس الحدود المقدم/ مسفر بن غنام القريني بأن المتابعة المستمرة لمحاولات تهريب المواد المخدرة عبر حدود المملكة البرية والبحرية أسفرت، بتوفيق الله، خلال شهر رجب من عام ١٤٤٠هـ عن إحباط عدة محاولات لتهريب ما مجموعه (٩٩٣)، تسعمائة وثلاثة وتسعون كيلوجراماً من مادة الحشيش المخدر، والقبض على المتورطين فيها وعددهم (١٧) شخصاً ، بينهم (١١) إحدى عشر متهماً من الجنسية اليمنية، و (٣) ثلاثة متهمين من الجنسية الإثيوبية، و(٣) ثلاثة متهمين سعوديين، وذلك بعد رصد تجاوزهم الحدود الجنوبية لمنطقتي جازان ونجران وضبط المواد المخدرة بحوزتهم ، مبيناً أنه تم إيقافهم ومباشرة الإجراءات النظامية بحقهم.

وأكد المتحدث الرسمي لحرس الحدود استمرار رجال حرس الحدود في تنفيذ مهامهم لحماية حدود الوطن والتصدي بحزم لمحاولات تهريب المواد المخدرة التي تستهدف شباب الوطن ومقدراته .. والله ولي التوفيق.