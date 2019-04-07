بالصور.. الهلال ينهي استعداداته لمواجهة الاستقلال غدًا

نواف السالم(صدى):

أنهى نادي الهلال، اليوم الأحد، استعداداته لمواجهة الاستقلال الإيراني غدًا الاثنين، ضمن منافسات دور المجموعات في كأس آسيا.

وطبَّق المدير الفني زوران ماميتش تدريبات تكتيكية وفنية، كما فرض الجهاز الفني عددًا من التدريبات الفنية.

وأجرى اللاعبون تدريبات التسديد والكرات العرضية، فيما أنهى زوران الحصة التدريبية بتدريبات تفكيك العضلات.

ويطمح نادي الهلال في تحقيق الفوز الثالث على التوالي إذ يتصدر الزعيم ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط من مباراتين، مقابل 3 نقاط للدحيل ونقطة لكل من العين والاستقلال.

ويلتقي في المباراة الثانية ضمن ذات المجموعة يوم الاثنين أيضاً الدحيل القطري مع العين الإماراتي على ستاد عبدالله بن خليفة في الدوحة.