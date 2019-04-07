الأرصاد تحذر من تقلبات الطقس في مكة وعسير والرياض

الرياض(صدى):

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة إنذار مبكر من تقلبات الطقس، إذ تتوقع استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تصحب بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة، وقد تؤدي إلى جريان السيول.

وأوضحت الهيئة أن هذه الحالة تشمل منطقة الرياض، ومنطقة مكة المكرمة، ومنطقة عسير، وتبدأ الحالة اليوم الأحد الساعة 8 مساءً، وتنتهي في اليوم نفسه الساعة 55 : 23 مساءً في منطقة مكة المكرمة.

وتبدأ اليوم الأحد 15 : 20 مساءً، وتنتهي في اليوم نفسه الساعة 30 : 23 مساءً في الرياض، وعسير.