سجاد المسجد النبوي الجديد بأيد سعودية خالصة ومزود بشريحة إلكترونية

نايف السالم(صدى):

أبرم الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ عبدالرحمن السديس، عقدًا مع أحد أكبر المصانع الوطنية لتأمين السجاد الجديد الفاخر للمسجد النبوي.

وأوضح الشيخ عبدالرحمن السديس، أنه سيتم توفير عدد (٢٠٧٠٠) سجادة ومدّة، صنعت وحيكت بأيدٍ سعودية مؤهلة على أرض الوطن، بأحدث التقنيات ووفق أرقى المواصفات، يتميز بمتانة الصناعة وقوة السبك وجودة الخيوط ويتحمل الاستخدام العالي.

كما يتميز السجاد بأنه مزود بشريحة إلكترونية، على كل سجادة تُقرأ بنظام إلكتروني يتضمن معلومات السجادة منذ صنعها واستخدامها وموقعها ومواعيد غسلها وتقادمها وانتقال عهدتها وغيرها من الخدمات والمعلومات.

وستُفرش أول دفعة من السجاد بالمسجد النبوي في شهر رمضان المبارك المقبل، بحيث تتسع كل سجادة لثلاثة صفوف، ليؤدي المصلون عليها الصلاة بخشوع وراحة وطمأنينة.