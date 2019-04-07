بالفيديو.. خبير عسكري: صنعنا قطعًا عسكرية ثمنها 100 دولار وكنا نستوردها بـ 15 ألف

علي القحطاني(صدى):

كشف العميد الدكتور أحمد الشهري، الخبير العسكري والاستراتيجي، أن بعض القطع العسكرية يصل سعرها إلى 15 ألف دولار، مضيفًا أنه عندما تم تصنيع هذه القطع بأيدٍ سعودية أصبحت بـ 100 دولار.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج ” معالي المواطن ” ، أن هذه القطع في الطائرات والصواريخ والدبابات والمدرعات، مضيفًا ” أمامنا خطة واعدة لتحويل هذا المرفق إلى مرفق دخل قومي ” .

وأشار إلى أنه من المتوقع السنوات القادمة ستكون المملكة سوق واعد في الصناعات العسكرية.