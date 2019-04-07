بالفيديو.. الحوثيون يفرضون الإقامة الجبرية على 222 طالبًا

فهمي محمد(صدى):

أقدمت مليشيا الحوثي الإرهابية على منع 222 طالباً من طلاب المعهد العالي للقضاء من مغادرة صنعاء، إذ فرضت الإقامة الجبرية عليهم.

وأظهرت وثيقة صادرة من حكومة الحوثيين الإرهابية، قيامها بفرض الإقامة الجبرية عليهم.

يشار إلى أن منظمة حقوقية دولية، كانت قد أعلنت عن خشيتها من استعداد ميليشيا الحوثي الانقلابية، لإصدار أحكام قاسية بحق عشرات المعتقلين في صنعاء.

وقالت منظمة “ سام ” للحقوق والحريات، ومقرها جنيف، إنها تشعر بالقلق الشديد على مصير المعتقلين في سجون الحوثي، الذين يحاكمون أمام محكمة أمن الدولة غير الشرعية، فيما يعرف بـ(قضية الـ 36، مثل نصر السلامي وآخرين).

وأضافت في بيان أنها علمت أن قاضي المحكمة الجزائية حجز القضية يوم أمس للنطق بالحكم في جلسة السبت المقبل “ 13 أبريل 2019 ” .