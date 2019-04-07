الملل الزوجي والرغبة في التجديد .. أسباب تجعل الرجل يميل لإمرأة أخرى

أميرة خالد(صدى):

أكد خبراء في العلاقات الزوجية ، يحدث وأن يميل الرجل إلى إمرأة أخرى خلال مسيرة الحياة الزوجية، وأن يفقد ميله لزوجته التي كان مولعا بها من قبل .

وأشار الخبراء ، أنه من اسباب ميل الرجل إلى إمرأة أخرى غير زوجته :

الملل الزوجي ، يعد الملل الزوجي أحد أخطر وأهم أسباب ميل الرجل إلى إمرأة أخرى غير زوجته، فالرجل عندما يشعر بالملل تقف حياته العاطفية وعلاقته الجنسية بزوجته وتصل إلى حالة من البرود والجمود ولذلك يبحث عن بديل

أزمة منتصف العمر ، في بعض الزيجات قد يكون السبب في ميل الرجل إلى إمرأة أخرى، مروره بأزمة منتصف العمر التي تؤثر عليه بشكل كبير فيتغير سلوكه مع زوجته وتتغير طباعه ويبدأ في الإنجذاب إلى إمرأة أخرى غير زوجته وبخاصة مع شعور بمرور العمر من بين يديه، فهو يريد أن يشعر بأنه لا زال جاذبا للنساء ومحلا لإعجابهم

إنعدام الحميمية ، يبحث الرجل عن إمرأة أخرى غير زوجته ويميل إليها بسبب إنعدام الحميمية بينها وعدم وجود إلتحام عاطفي بينهما

رغبة الرجل في التجديد ، عندما يشعر الرجل بالفتور من علاقته بزوجته يبدأ في البحث عن بديل رغبة في التجديد، تجديد شريك الحياة، وتجديد المشاعر وتجديد كل ما يحقق رضاءه ولذلك يميل الرجل إلى إمرأة أخرى غير زوجته.