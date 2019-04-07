كمبيوتر خارق يحدد طرفي نهائي دوري الأبطال

نواف السالم(صدى):

أكدت مصادر إعلامية ، أنه بعد دخول الكمبيوترات الخارقة مجال كرة القدم ، أرتفعت وتيرة التوقعات بشأن الفريق الذي سيفوز بلقب البطولة ، حيث توقع كمبيوتر خارق أن يجمع اللقاء النهائي في البطولة بين ناديي برشلونة ويوفنتوس، الأمر الذي سيضع النجمين ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو في منافسة شرسة لإضافة لقب جديد لإنجازاتهم.

وأشارت المصادر ، أن استخدم كمبيوترا خارقا كشف الفرق التي ستصل إلى نصف نهائي البطولة، وهي برشلونة الإسباني ومانشستر سيتي وليفربول الإنجليزيين ويوفنتوس الإيطالي.

وبحسب نتائج الكمبيوتر فإن يوفنتوس سيفوز باللقب في المباراة النهائية على حساب فريق ” السيدة العجوز ” بهدفين مقابل واحد، وهو ما سيجعل رونالدو (نجم اليوفي الجديد) يتقدم يوسع الفارق على حساب ميسي في ألقاب ” المنافسة القارية ” .

وحصد رونالدو لقب دوري الأبطال 5 مرات سابقة مع فريقي مانشستر يونايتد وريال مدريد، بينما فاز به ميسي 4 مرات مع ” البارسا ” .

يشار إلى أن فريق ” السيدة العجوز ” لم يحصد لقب دوري الأبطال منذ عام 1996 حين فاز على فريق أياكس الهولندي بركلات الترجيح في المباراة النهائية ، أما برشلونة فحصد لقبه الأخير عام 2015، وكان على حساب يوفنتوس بالذات، بالفوز عليه 3-1 في المباراة النهائية.