أوباما عن خوضه الانتخابات الرئاسية: ” زوجتي هددت بتركي “

واشنطن(صدى):

سخر الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما من إمكانية خوضه الانتخابات الرئاسية مجددا، قائلًا إن زوجته ميشيل هددت بتركه، إذا ما أقدم على الترشح للانتخابات الرئاسية مرة أخرى.

وجاء ذلك خلال حضور الرئيس الأمريكي السابق لفعالية نظمتها ” مؤسسة أوباما ” في قاعة البلدية في مدينة برلين الألمانية، حضرها عدد من القادة الأوروبيين الشبان لمناقشة مسائل مثل التغير المناخي وانتشار النزعات الوطنية وانعدام المساواة.

وقال أوباما، ” لقد خضت آخر تجربة سياسية في مكتب الرئاسة بالفعل.. وقد هددت ميشيل بتركي والتخلي عني، إذا ما خضت هذا المعترك ثانية “.

وأضاف وهو بالمناسبة الرابع والأربعون في تاريخ الولايات المتحدة، القول إنه مهتم للغاية في قضايا التسامح وحكم القانون والديمقراطية وحقوق الإنسان.