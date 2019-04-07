دراسة حديثة تؤكد ” مراكز في المخ وليست الرياضة المسؤولة عن انقاص الوزن “

أميرة خالد(صدى):

كشفت دراسة حديثة ، أن الرياضة ليست المسئولة عن انقاص الوزن .

وأكدت الدراسة ، أن الجزء المسؤول عن الدهون في الجسم وزيادة وزن الإنسان، ألاّ علاقة للرياضة بإنقاص الوزن بل إنها تحافظ على ثباته، وأن برامج التخسيس تحافظ فقط على صحة الإنسان، وفي حالة نجاحها تقوم بخفض الوزن بشكل مؤقت فقط.

وأشارت الدراسة، إلى أن المسؤول عن نقص الوزن في جسم الإنسان هو مراكز محددة في الدماغ، فهي التى تحدّد نسبة الدهون في الجسم، مؤكدة أن المراكز المحددة في الدماغ المسؤولة عن الوزن لها علاجات محددة، فيعطى المصاب بالسمنة علاجات دوائية أو جراحية.