“ الجهات الأمنية ” تعثر على طفلة “ العيون ”

مليكة فؤاد(صدى):

انتهت رحلة إحدى الأسر في مدينة العيون في مزرعتهم بفقدان ابنتهم التي تبلغ من العمر ٣ سنوات وتم العثور عليها ولله الحمد وهي بصحة وسلامة .

وتفصيلًا، خرجت أحد الأسر لنزهة برية في مزرعتهم وبعد أن حان وقت صلاة المغرب وقيام الأم بصلاة المغرب، أغفلت الطفلة أهلها وحان الظلام الدامس والأهل منهمكين في البحث عنها لكن دون جدوى، وتم الإتصال بالدوريات الأمنية والدفاع المدني والقيام بالبحث عنها في كل مكان.

ومع تزايد شكوك الأسرة نزل غواصين من الدفاع المدني في الصرف الزراعي للبحث عنها ولم يتم العثور عليها إلا بعد قيام أحد أفراد الدوريات الأمنية بتتبع الأثر وبالفعل عثر عليها أحد أقارب والد الطفلة بالبر بعد بحث دام 4 ساعات تقريبًا

وتم التوجه بها لمستشفى مدينة العيون والاطمئنان على صحتها.

وشكر والد الطفلة مدير إدارة دوريات الأمن بمحافظة الاحساء العقيد مهدي البقمي ومدير الدفاع المدني بمحافظة الاحساء على استجابتهم ومتابعتهم المستمرة بالبحث عن الطفلة حتى تم العثور عليها ولله الحمد .