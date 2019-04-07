” النمر “: إهمال ارتفاع ضغط الدم يعرض الشباب لفشل القلب وقصور الكلى

علي القحطاني(صدى):

نصح الدكتور خالد النمر، استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، الشباب بعدم إهمال ارتفاع الضغط المزمن.

وقال الدكتور خالد: ” نداء للشباب لا تهمل ارتفاع الضغط المزمن ولا تتراخى في علاجه فإهماله يعرضك – لا سمح الله – لفشل القلب وقصور الكلى، كما أن تورم القدمين له عدة أسباب منها ضعف القلب، وقصور الكلى، وتليف الكبد، بالإضافة إلى تأثير بعض الأدوية مثل CCB. ”

وأضاف النمر أن رأس ” المعسل ” الواحد يرفع الضغط بمتوسط 12 ملم زئبق، ويرفع نبضات القلب حوالي 14 نبضه/دقيقة، كما أنه يزيد نسبة أول أكسيد الكربون بالدم 10 أضعاف.

وتوجد عدة طرق فعالة في متناول الجميع تقريبًا، يمكنها أن تساعد في الحفاظ على توازن ضغط الدم في الجسم، من دون اللجوء إلى أي أدوية أو حتى استشارة طبيب:

ممارسة الرياضة: فزيادة معدل ضربات القلب والتنفس من خلال ممارسة تمرينات بسيطة (مثل صعود الدرج أو المشي)، يصبح قلبك أقوى مما يجعل المضخات تعمل بجهد أقل، وهذا يقلل بدوره من الضغط على الشرايين، ويقلل بالتالي من ضغط الدم.

تقليل الملح: ومن أجل تقليل تأثير الملح في الجسم، وبالتالي تخفيض أي توترات قد تصيب الأوعية الدموية؛ يوصي الأطباء بتناول أغذية غنية بالبوتاسيوم، مثل الحليب والسمك والموز والمشمش والبرتقال.

تقليل الأطعمة الجاهزة: حيث يأتي معظم الملح غير اللازم للجسم من الأطعمة المصنعة والجاهرة، مثل اللحوم والحساء المعلب والبيتزا والرقائق والوجبات الخفيفة، فالأطعمة منخفضة الدهون عادة ما تكون عالية في الملح.

التأمل أو اليوجا: إذ عليك بممارسة التأمل أو اليوجا، فهما يساعدانك على الحد من التوتر الناجم عن ضغط الحياة، وأثبتت الدراسات أن اليوجا والتأمل يلعبان دورًا فعالًا في تحسين ضغط الدم، وكذلك نفسية الإنسان.

الشوكولاتة: أظهرت نتائج الأبحاث أن الشوكولاتة السوداء تساهم في خفض ضغط الدم، لكن ينبغي أن تحتوي على 60 في المئة على الأقل من الكاكاو، ويعتقد أن الشوكولاتة السوداء تساعد على توسيع الأوعية الدموية.