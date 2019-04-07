بالصور.. مصرع مسلحين والقبض على اثنين آخرين هاجموا نقطة أبو حدرية بالقنابل
أقدم 4 مسلحين على الهجوم على نقطة أمنية في ” أبو حدرية ” شرق المملكة، لينتهي بمصرع اثنين منهم، والقبض على اثنين آخرين.
وكشفت المعلومات الأولية، أن 3 من مهاجمي النقطة الأمنية شرق المملكة ضمن قائمة المطلوبين في القطيف، بينما المهاجمين الأربعة استهدفوا النقطة بالقنابل، في محاولة للهرب خارج أراضي المملكة.
القرشي[ عدد التعليقات: 2376 ] نشر منذ 3 دقائق
كفو والله يا رجال أمننا أسأل الله أن يحفظكم من جميع أصحاب العقول الظلامية الذين عاثوا في الأرض
فسادآ لم ترا الأمة مثله على مر التاريخ .
تكفى لا تأخذكم بهم رأفة ولا رحمة لأنهم قتلة مجرمين إمامهم الجهل وصديقهم الليل المظلم كعقولهم .