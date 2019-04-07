بالصور.. مصرع مسلحين والقبض على اثنين آخرين هاجموا نقطة أبو حدرية بالقنابل

نايف السالم(صدى):

أقدم 4 مسلحين على الهجوم على نقطة أمنية في ” أبو حدرية ” شرق المملكة، لينتهي بمصرع اثنين منهم، والقبض على اثنين آخرين.

وكشفت المعلومات الأولية، أن 3 من مهاجمي النقطة الأمنية شرق المملكة ضمن قائمة المطلوبين في القطيف، بينما المهاجمين الأربعة استهدفوا النقطة بالقنابل، في محاولة للهرب خارج أراضي المملكة.