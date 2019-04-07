” العمل ” تكشف عن ضوابط عمل المرأة مع الرجال  

علي القحطاني(صدى):

وضعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ضوابط التنظيم الموحد لبيئة عمل المرأة، من أجل تمكين المرأة في سوق العمل وحفظا لكرامتها وتوفير بيئة عمل آمنة وجاذبة، مؤكدة أنها لن تتهاون تجاه المنشآت التي لا تلتزم بالضوابط.

وأشارت العمل إلى أبرز الضوابط المكانية التي يجب على المنشآت وأصحاب الأعمال مراعاتها والالتزام بها في التنظيم الموحد لبيئة عمل المرأة هي: وجود مصلى ومكان استراحة مستقل، دورة مياه مخصصة للنساء، ألا يقل عدد النساء العاملات في الوردية الواحدة عن اثنتين في حال وجود عاملين من الرجال، مقاعد للاستراحة بجوارهن.

وحددت العمل عدة شروط منها: وجود كاونتر مستقل أو بمسافة كافية ومناسبة لخدمة العملاء وتوفير مساحات مناسبة لممارسة النساء عملهن بأريحية، توفير الخصوصية والاستقلالية في الأقسام النسائية لبيئة العمل المكتبية أو غير المخصصة لاستقبال العملاء، بالنسبة للأنشطة الصناعية إذا كانت العاملات يعملن في مرحلة من مراحل الإنتاج فيجب أن تكون هذه المرحلة من العاملات، توفير حراسة أمنية أو نظام أمني إلكتروني مناسب.