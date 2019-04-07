بالفيديو.. مفتي ليبيا المعزول يفضح قطر دون أن يدري

طلال الضوي(صدى):

اعترف مفتي ليبيا المعزول الصادق الغرياني، بتسليح السلطات القطرية للجماعات الإرهابية، وفضح دورها في تغذية الصراع والقتال في ليبيا منذ عام 2011، وذلك حينما أراد مدحها في لقاء تلفزيوني في صيف 2018.

وكشفت ” زلة لسان ” لـ ” الغرياني ” عن دور السلطات القطرية في الفوضى التي تعيشها ليبيا منذ سقوط نظام معمر القذافي، كما عرّى تحايلها على القرارات الدولية، وإرسالها الأسلحة إلى الميليشيات المسلحة داخل شحنات أدوية وتحت غطاء المساعدات والإغاثة الإنسانية.

وأوضح ” مفتي الفتنة والإرهاب ” : ” كنا في أحلك الظروف وقطر تمد إلينا يد المساعدة واحتالت بشتى الطرق لإسقاط نظام القذافي، حتى إنها قدّمت الأسلحة والذخائر للمقاتلين ضمن شحنات الأدوية التي دخلت ليبيا ” ، بحسب موقع ” العربية. نت ” .

وجاء ذلك في الوقت الذي يخوض فيه الجيش الوطني الليبي معركة حاسمة لتحرير العاصمة طرابلس من الجماعات الإرهابية، فضلًا عن تداول أنباء عن ضبط قوات الجيش صناديق من الأسلحة في أيدي المليشيات، تحمل اسم دولة قطر وأرقام متسلسلة خاصة بوزارة الدفاع القطرية.