عشبة سحرية للرشاقة والجمال تغفل عنها الكثيرات

برلين(صدى):

كشفت مجلة ” إن ستايل ” الألمانية عن عشبة لها مفعول سحري للرشاقة وتنشيط عملية حرق السعرات فضلاً عن دورها لتحسين البشرة وتنعيم الشعر .

واكدت المجلة ان هذه العشبة هي ” Wheatgrass ” او عشبة القمح ، والتي تمنح الشعور بالشبع لمدة طويلة وتحارب، ما يسهم في إنقاص الوزن والتمتع بالرشاقة.

كما تعمل العشبة على تقوية جهاز المناعة وتخليص الجسم من السموم وتنشيط الدورة الدموية. ، بالإضافة إلى محاربة مشاكل البشرة كالبثور وحب الشباب من خلال تدليك البشرة بواسطة مكعبات .

ويمكن عصر العشبة لشربها والإستفادة منها ، او كما يمكن تدليك الشعر بها للقضاء على قشرة فروة الرأس وتنعيمه .

وكانت الأبحاث قد اكدت انها تزخر بالمعادن والفيتامينات، مثل السيلينيوم، الذي يعمل على تنشيط الغدة الدرقية المسؤلة عن حرق السعرات الحرارية بالجسم .