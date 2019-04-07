” صورة ” نادرة تجمع الأمير هاري بزوجته أثناء مواعدتهما

لندن (صدى):

نشر الزوجان الملكيات الأمير هاري وميجان ماركل عبر حسابهما على ” إنستجرام ” ، صورة لهما ظهرا فيها يعتنيان بفيلٍ خلال رحلة إلى ” بوتسوانا ” .

وظهرا بالصورة وهما جاثمَين على الأرض إلى جانب فيلٍ صغير، ويقومان بربط طوقٍ للتتبُّع عبر القمر الصناعي بذلك الفيل، ويرتديان قبَّعتين متماثلتين باللون الكاكي.

وزار الزوجان الدولة الأفريقية في عام 2017، قبل أن يعرض الأمير الزواج على ” ميجان ” ، حيثُ وصف تلك الزيارة بأنها الوجهة الرومانسية الحاسمة التي ستسمح لهما بالاقتراب من بعضهما البعض.

تجدر الإشارة إلى أن تلك العطلة المفاجئة كانت في عام 2017 التي جاءت بعد عامٍ على علاقتهما وقبل أشهرٍمن خطبتهما اصطحب هاري النجمة الأمريكية السابقة، للاحتفال بعيد ميلادها الـ36 مُتنقِّلَين بين المنتجعات الفاخرة في البلد الجنوب إفريقي.

وقال ” هاري ” عن هذه العطلة: ” لقد خيَّمنا معاً تحت النجوم، وقد جاءت وانضمَّت إليَّ 5 أيام هناك، وهو الأمر الذي كان رائعاً بشكل مُطلق ” .