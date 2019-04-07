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قريب المواطن المفقود بأوغندا يكشف حقيقة العثور عليه

قريب المواطن المفقود بأوغندا يكشف حقيقة العثور عليه
نايف السالم(صدى):

كشف أحد أقارب المواطن الذي اختفى في ظروف غامضة بدولة أوغندا حقيقة ما أشيع عن العثور عليه، مشيرًا إلى أن ما تم تداوله غير صحيح وأن البحث لا يزال مستمراً من قبل السفارة.

وعن ذلك، قال عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : ” غير صحيح ما أٌشيع عن العثور على المفقود، وما زال البحث مستمر من قبل السفارة، وكذلك الجهات الحكومية ” .

وأضاف: ” نرجو تحري دقة الخبر وأخذه من مصدره الصحيح ” .

وكانت سفارة المملكة في أوغندا، قد أوضحت أن العمل متواصلٌ ومستمرٌ مع الجهات الرسمية الأوغندية؛ للعثور على المواطن مذكر آل سبيعي؛ الذي اختفى في ظروفٍ غامضة.

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