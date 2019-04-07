مؤشر سوق الأسهم يغلق منخفضا

الرياض(صدى):

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم منخفضًا 52.77 نقطة ليقفل عند مستوى 9011.11 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 2.9 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 100 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 90 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 73 شركة ارتفاعاً في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 102 شركات على تراجع.

وكانت أسهم شركات أكسا التعاونية, والمتحدة للتأمين, والإعادة السعودية, والأحساء, وإتحاد الخليج الأكثر ارتفاعاً, أما أسهم شركات الأبحاث والتسويق, وينساب, والكابلات, والأول, وأسمنت المدينة, فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10% و 2.63%.

فيما كانت أسهم شركات الخضري, والراجحي، ودار الأركان, والإنماء, وكيان السعودية هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات الراجحي, وسابك، والإنماء, وكيان السعودية، والطيار هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا 43.44 نقطة ليقفل عند مستوى 3561.38 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 1.8 مليون ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 100 ألف سهم تقاسمتها 167 صفقة.