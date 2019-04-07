المملكة تحتل المراكز الأولى لأفضل الجامعات بالعالم العربي

عادل الحربي(صدى):

كشفت بيانات لترتيب وتصنيف الجامعات العالمية للعام 2019، عن احتلال الجامعات السعودية المراكز الأولى بين أفضل الجامعات في العالم العربي.

وعن التفاصيل، حلّت جامعتان سعوديتان بين المراكز الثلاث الأولى لأهم الجامعات العربية، وذلك وفقًا للتصنيف الصادر عن مؤسسة ” تايمز هاير إديوكيشن ” ” التايمز للتعليم العالي ” .

كما جاءت جامعة الملك عبدالعزيز السعودية الأولى بين الجامعات العربية للعام الثالث على التوالي، فيما تقدمت جامعة الفيصل السعودية الأخرى من المركز السابع إلى المركز الثالث في القائمة.

وشَمِلَ التقييم أيضًا جامعات عربية أخرى منها 19 جامعة مصرية، وتلتها كل من الجزائر والسعودية بست جامعات لكل منهما، ثم الأردن والمغرب والإمارات ممثلة في أربع جامعات؛ فتونس بثلاث جامعات، ولبنان ممثلًا بجامعتين.

وعن ترتيب الجامعات الخمس الأولى، جاءت على النحو التالي:

1. جامعة الملك عبدالعزيز، السعودية.

2. جامعة خليفة، الإمارات.

3. جامعة الفيصل، السعودية.

4. جامعة العلوم والتكنولوجيا، الأردن.

5. جامعة الإمارات العربية المتحدة، الإمارات.