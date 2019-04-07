مكافحة التدخين بجامعة أم القرى تضبط 21 مخالفة بأول يوم تفعيل للمنع

نايف السالم(صدى):

فعلت جامعة أم القرى، قرار منع التدخين داخل حرمها الجامعي، حيث ضبطت في أول يوم 21 مخالفة ما بين صفوف الطلاب والطالبات المخالفين لأنظمة ولوائح منع التدخين .

وتنتظر المخالفين غرامة مالية قدرها 200 ريال، يتم رصدها عن طريق “تطبيق” مرتبط بشكل مباشر مع وزارة الداخلية، ويقوم عليه رجال أمن الجامعة الذين تم تدريبهم عليه منذ وقت قبل البدء في تطبيق قرار منع التدخين.

كما يتم توجيه المخالفين للعلاج في العيادة المتنقلة في الجامعة والتي توجد في مبنى الأنشطة الطلابية.

وكانت جامعة أم القرى قد أعلنت في وقت سابق أن قرار منع التدخين داخل حرمها الجامعي بمقرها الرئيسي في العابدية وكذلك فروعها في المحافظات يبدأ بشكل فعلي في الثاني من شهر شعبان الجاري.

وهرعت الجامعة في تركيب اللوحات التحذيرية في الممرات والأماكن الرئيسية بالتعاون مع اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ، خلال الأيام الماضية؛ ويشمل المنع الجامعة في مقرها الرئيسي بالعابدية، وشطر الطالبات، إلى جانب فروع الجامعة في محافظات منطقة مكة المكرمة.

وكان رئيس لجنة مكافحة التدخين والمخدرات بجامعة أم القرى الدكتور مشعل بن عواض السلمي، قال في تصريحات إعلامية ، بأن منع التدخين في الحرم الجامعي جاء وفقًا لنظام مكافحة التدخين الذي ينص على منع التدخين في الأماكن التعليمية وغيرها مما هو منصوص عليه في النظام، إلى جانب حرص جامعة أم القرى على منسوبيها وطلابها والاهتمام بصحتهم.