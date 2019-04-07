شاب يضرم النيران في جسد صديقه والسبب ” فتاه قاصر “

مليكة فؤاد(صدى):

شهدت مدينة تنغير المغربية جريمة شنيعة ، إذ أقدم شاب يبلغ من العمر 21 عام على إضرام النار في جسد صديقه ” 18 ” عام بسبب خلافهما على علاقة الأخير بفتاه قاصر .

وتفصيلاً ، فقد كشفت التحقيقات وشهود العيان ، أن الشابيًن كانا يستنشقان مادة الدليو المخدرة بأحد الحدائق ، وبينما تحدثا عن تلك الفتاة إذ ثار غضب الجاني وقام بإلقاء المادة المخدرة عليه ، ومن ثم وجه إليه ولاعه كانت بحوذته .

وعلى الفور اشتعل جسد الضحية في مشهد مفزع ، وفر الجاني ، ونقله المواطنون إلى المستشفى إذ تبين إصابته بحروق بليغة من الدرجة الثالثة .

وتمكنت الشرطة من ملاحقة الجاني ، والإستدلال بالشهود على الواقعة لحين اخذ اقوال الضحية ومن ثم إتخاذ العقوبة النظامية بشأنه .