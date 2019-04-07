الإعلان عن موعد الاختبارات المركزية لطلاب المرحلتين الابتدائية والمتوسطة

عادل الحربي(صدى):

كشفت وزارة التعليم عن موعد الاختبارات المركزية لطلاب وطالبات المرحلتين الابتدائية والمتوسطة، وذلك في جميع مدارس التعليم العام الحكومي والأهلي للعام الدراسي 1439- 1440هـ.

وعن موعد الاختبارات المركزية، أوضحت الوزارة أنها ستكون قبيل الانتخابات النهائية، وسيتم تطبيقها خلال الفترة من 9 إلى 13 شعبان الجاري، مشيرة إلى أنه سيتم استثناء المدارس المشاركة في الاختبارات الدولية والوطنية.

وأكدت ” التعليم أن نتائج هذه الاختبارات لن يتأثر بها الطالب نجاحا أو رسوبا، كذلك لن يتأثر بها تقويم المعلم ولا ترتيب المدارس أو الإدارات.

وفيما يتعلق بأسئلة هذه الاختبارات، ستكون عبارة عن اختيار من متعدد، وسيكون هناك نموذج للإجابة يُرسل لحساب مدير المدرسة، والتصحيح آليا بالطريقة التي تحددها اللجنة التنفيذية وفقا لحجم وطبيعة المنطقة الجغرافية لكل إدارة.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الاختبارات تستهدف طلاب وطالبات المرحلة الابتدائية، وتشمل الصفين الثالث في مادة ” قراءة ” ، والسادس في مواد ” قراءة ورياضيات وعلوم ” ، كما تستهدف طلاب وطالبات المرحلة المتوسطة وتشمل طلاب الصف الثالث المتوسط في مواد ” قراءة ورياضيات وعلوم ” .