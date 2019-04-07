بعد كسر أنف لاعبه.. بوردو يطالب بمحاسبة بالوتيلي

نواف السالم(صدى):

تقدّم نادي بوردو، بطلب إلى الاتحاد الفرنسي لكرة القدم معاقبة المهاجم الإيطالي لمرسيليا ماريو بالوتيلي، بعدما تسبب بكسر أنف مدافعه البرازيلي بابلو في مباراة الفريقين ضمن الدوري الفرنسي هذا الأسبوع.

وقال بوردو: ” أحد لاعبينا كان ضحية حركة تبدو متعمدة، وهذا أمر غير مقبول.. تصرف اللاعب الخصم (بالوتيلي) بعد دخوله أرض الملعب.. ويدفع الى التساؤل “.

وتعرض بابلو إلى ضربة بالكوع من بالوتيلي بعيدا من الكرة؛ حيث خرج بابلو في الدقيقة 78 والدم يسيل من أنفه، وخضع للعلاج خارج أرض الملعب، لكنه طلب من الحكم حكيم بن الحاج العودة الى تقنية المساعدة بالفيديو.

وعاد البرازيلي الى المستطيل الأخضر حيث تقدم ووجه دفعة بالكتف الى صدر المهاجم المثير للجدل، قبل أن يسقط الأخير أرضا ويمسك وجهه؛ ليشهر الحكم البطاقة الحمراء المباشرة بوجه بابلو.

وأكد بوردو في بيانه أن الفحوص الطبية التي خضع لها لاعبه ” أظهرت إصابته بكسر في الأنف”، متابعا “في هذه الظروف، لا يمكن للنادي سوى أن يأسف للعقوبة التي تعرض لها بابلو، وإن كانت الحركة التي قام بها تبدو مؤسفة “.