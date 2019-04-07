” أنغام ” تتورط بأزمة بسبب ظهورها على قناة معادية للدولة

القاهرة(صدى):

ظهرت الفنانة المصرية أنغام ببرنامج ” طرب مع مروان خوري ” ، وهو الأمر الذي تسبب في أزمة كبري لـ ” أنغام ” ؛ بعدما تبيّن أنّ البرنامج يُعرض عبر قناة معادية للدولة المصرية.

كما قامت ” أنغام ” بتسجيل برنامج برفقة زوجها سيُعرض على شبكة قنوات أكثر معاداةً للدولة المصرية، ومحظور التعاون معها وتم إغلاق مكتبها رسميًّا في القاهرة.

ومن جابنه، رد الموزع أحمد إبراهيم ودافع عن زوجته ” أنغام ” حيث أكد أنها تلقت طلبًا من المطرب اللبناني مروان خوري للتسجيل معه في البرنامج، وعلمت وقتها أنّ الحلقة ستُعرض على قناة لبنانية.

وأبدت ” أنغام ” موافقتها بخاصة وأنّ مروان يشاركها عضوية لجنة تحكيم برنامج اكتشاف المواهب “ الزمن الجميل ” ، مشيرًا إلى أنه لم يتم إخطارها في أيّ وقت بأنّ حلقات البرنامج تُعرض على قناة معادية للدولة المصرية.