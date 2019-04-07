تعليق ناري لمحافظ بلجرشي على فيديو اللعب النسائي في مهرجان سوق السبت

إبراهيم الزهراني(صدى):

علق محافظ محافظة بلجرشي غلاب بن غالب أبو خشيم على فيديو اللعب النسائي في مهرجان سوق السبت، قائلا: ” ما حدث من تجاوز عصر هذا اليوم من بعض المنظمين في سوق السبت أمر غير مقبول، وسيتم معالجة الأمر باختصار مثل هذه الفعالية على النساء فقط، وتم إبلاغ المتعهد من قبلنا شخصيًا للالتزام بالعادات والتقاليد، والمحافظة على الخصوصية لمثل هذا الأمر “.

وتوعد محافظ بلجرشي بمعالجة ما حدث في فعالية مهرجان سوق السبت التاريخي من تجاوزات التي لاقت اعتراض الكثيرين، مبينا أن ذلك لم يكن ضمن تراث المنطقة بتلك الكيفية.

ولاقت التغريدة ردودًا عدة، وقال مغرد: “ كفو يا سعادة المحافظ، وحقيقة أن السوق رائع وفكرة جميلة وإبداع، وبإذن الله يستمر التميز والإبداع بدعمكم ومراقبتكم ومعاقبة المسيء في أي فقرة كانت لأنه أساء للفعالية كاملة وللموروث وأهله، وأنت ممن نحبهم ونحسن الظن بهم، والله يقويك ويعينك ولك دعواتنا ”.

ورأي مغرد آخر: “ مع الأسف سعادة المحافظ أن المتعهد شوه قيمة سوق السبت بمثل هذه التصرفات، والله إنها مهزلة بمعنى الكلمة، سوق السبت لما يكون فيه لعب حريم على مر السنين الفكرة وين، والمحتوى وين، أتمنى مراجعة الفعاليات، وين أصحاب الحِرف، وين كبار السن يلقون القصص والأعلام وغيرها ” .

وتساءل مغرد ثالث: “ أين التنسيق بينكم؟ وين المنضمين يا سعادة المحافظ؟ ”.

واعترض بعض رواد التواصل في المملكة على فقرة اللعب النسائي قديمًا، والتي كانت أمام الرجال، لافتين إلى أن اللعب للنساء قديمًا كان في معزلٍ عن الرجال، وهو الأمر الذي أيده محافظ بلجرشي، فيما ذهب آخرون إلى أنه يجب أن تتم بهذا الشكل لتصل لأكبر شريحة ممكنة من المتلقين، ونشر تراث المنطقة، وأن النساء كنّ في اللبس المحتشم، على حد قولهم.