” جمجمة ” تكشف سر جريمة قتل وقعت قبل 5 سنوات

واشنطن(صدى):

على الرغم من مرور 5 سنوات على جريمة قتل شنيعة بالولايات المتحدة وانتحار المتهم الذي لم تكن ثبتت إدانته أثناء مطاردة الشرطة ، إلا ان العثور على جمجمة القتيل فقط انهت حلت لغز القضية التي طالما أثارت الجدل .

ووفقاً لصحيفة “ميرور” البريطانية، فقد عثرت الشرطة على جمجمة القتيل “شارلز أوبينير”، “25 ” عاما، في ولاية “ميتشجان” الأمريكية .

وكانت الشرطة قد عثرت على اجزاء من الجثة اثناء التحقيق ، إلا ان الجمجمة اثبتت انه تم اطلاق رصاصة على القتيل ادت لمصرعه على الفور .

وكان القتيل الشاب بصحبة فتاه في الـ 18 عام تعرف عليها من خلال موقع إباحي ، واستدرجهما القاتل لشقته .

وعانت الفتاة التي كانت حاملا في الشهر الثامن من التعذيب طيلة 5 أيام، وتعرضت للاعتداء وأجبرت على تدخين الماريجوانا .

من جانبه عبر الضابط “جيمس ماغوفي “، عن ارتياحه بعد العثور على جمجمة القتيل، مؤكداً أن الاكتشاف سيغلق الملف بشكل نهائي ويضع حدا لانتظار العائلة .