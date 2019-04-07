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سفارة المملكة بالخرطوم تدعو المواطنين للحذر والبعد عن مواقع المظاهرات

سفارة المملكة بالخرطوم تدعو المواطنين للحذر والبعد عن مواقع المظاهرات
الخرطوم(صدى):

دعت سفارة المملكة بالخرطوم جميع مواطنيها الزائرين والمقيمين بجمهورية السودان إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر والبعض عن مواقع المظاهرات .

ونبهت السفارة في بيان لها اليوم الأحد ، بالحرص على حمل اثبات الهوية لإبرازها اذا دعت الحاجة لذلك .

وتجتاح شوارع السودان موجة احتجاجات عارمة ، خاصة وسط العاصمة الخرطوم خارج مقر الرئيس السوداني عمر البشير .

وكان آلاف المتظاهرين قد اشتبكوا مع الأمن وتصاعدت اعداد القتلى والمعتقلين وسط مطالبات برحيل ” البشير ” .


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