إلغاء شيشة العائلات من المقاهي والمطاعم بدولة خليجية يثير الجدل

خالد الظفيري(صدى):

اقترح عضو المجلس البلدي الكويتي حمدي العازمي، إلغاء شيشة العائلات من المقاهي والمطاعم، مما أثار جدلا واسعا بعد تصريحه: ” تحول بعض المقاهي والمطاعم إلى أوكار، وساتر للمخدرات “.

ووفقا لما وردنا فإنه تم وضع مقترح إلغاء شيشة العائلات من المقاهي والمطاعم، في جدول أعمال جلسة المجلس الرئيسية المقبلة لإقراره أو رفضه؛ وخصوصًا بعد أن تساوت كفة الميزان بين القبول والرفض، وسط زحام الآراء المختلطة المتباينة بين مؤيدين لتطبيقه حفاظًا على العادات والتقاليد، وبين من اعتبروه تعديًّا على الحريات الشخصية.

وأعلن يوسف العنزي، أحد رواد المقاهي والمطاعم، : غن تأييده القرار، ويقف مع المجلس البلدي ضد شيشة العائلات لسبب واحد فقط هو العادات والتقاليد، قايلا: ” نحن ضد هذه الظاهرة لأنها لا تمثل الشارع الكويتي ” ، واقترح أن ” يتم توفير نشاطات عائلية متنوعة ليجد الناس ما يفيدهم ويبتعدوا عن الشيشة “.

وعارض عماد توفيق، أحد رواد المقاهي قوله: إن ” مصادر الترفيه في الكويت محدودة، وتكاد تكون معدومة، ومعظم الناس تخرج للكافيهات والمطاعم وهذا المتوافر ” ، ويضيف توفيق: ” هذه حرية شخصية، والذي يخاف على صحته؛ ليختر الذهاب لمقاهٍ لا تقدم الشيشة “.

وانزعج مهدي كرم من ظاهرة انتشار الشيشة بين النساء في المقاهي والأماكن العامة؛ إلا أنه أكد أن ” الأمر يندرج تحت بند الحرية الشخصية “.

وأكد مصطفى الصمدي، مدير مطعم ومقهى: إن العديد من العائلات لا تستغني عن الشيشة في المطاعم.. إلا أن المطاعم ملتزمة بقانون البلدية؛ بحيث لا تقدم إلا لمن هم فوق 21 عامًا فقط.