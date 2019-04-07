بالفيديو.. لحظة اختراق نيزك بكرة نارية للسماء ويصطدم بالأرض

موسكو(صدى):

وثقت لقطات فيديو ظهور نيزكًا يتوهج في سماء مدينة ” كراسنويارسك “ الروسية؛ وذلك قبل لحظات من تحطمه.

وظهر بالفيديو تغير لون الكرة النارية المدهشة من الأخضر إلى الأصفر إلى البرتقالي، حيث تم وصف ” النيزك ” بأنه كرة متوهجة حولت المساء المظلم والبارد إلى مضيء ودافئ، وحدث بالقرب من موقع أكبر انفجار لنيزك في العالم.

وعن ذلك، ذكر علماء روس أنهم عثروا على موقع اصطدام ” نيزك ” مذهل أدى إلى تسخين الهواء وهز الأرض؛ بعد أن عبر السماء بكرة نارية خضراء وصفراء وبرتقالية اللون.

وأعلن العلماء أنهم حددوا موقع الحفرة الجليدية التي أحدثها الجسم الفضائي والتي تقع في دولة سيبيريا، وسيتم عمل محاولة لإخراجه من قاع نهر ” بودكامينايا تونجوسكا “ قريبًا.