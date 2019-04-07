وظائف موسمية للرجال بإدارة الموارد البشرية لرئاسة الحرمين

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في الإدارة العامة للموارد البشرية عن توافر وظائف موسمية للرجال فقط للعمل بالمسجد الحرام لموسم رمضان لعام 1440هـ

ولفتت إلى أن التقديم سيكون إلكترونياً عبر بوابة التوظيف الموسمي الخاصة بالرئاسة، موضحة شروط الوظيفة:أن يكون المتقدم سعودي الجنسية وأن لا يقل عمر المتقدم عن (20) سنة،أن يكون مناسباً من حيث حسن المظهر و الخلق، أن يكون المتقدم حاصلاً على شهادة البكالوريوس وما فوق.يتم قبول مؤهل الشهادة الثانوية لبعض الإدارات الخدمية فقط.الاستعداد للعمل في أي وقت.عدم الجمع مع وظيفة أخرى، أن تكون جميع البيانات المدخلة صحيحة وتحت مسؤوليته وأن يحضر المتقدم الأوراق الثبوتية في موعد المقابلة.اجتياز المقابلة الشخصية.

وأبانت أن التقديم سيكون يوم الأحد الموافق 02-08-1440هـ وينتهي يوم الثلاثاء بتاريخ 04-08-1440هـ بمشيئة الله.

وحول طريق رابط التقديم الإلكتروني للتوظيف الموسمي:هنا