لحملة الدبلوم والثانوية فأعلى.. وظائف شاغرة بشركة ” زين “

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت شركة زين السعودية للإتصالات المتنقلة ، استمرار فتح باب التقديم على الوظائف الشاغرة لديها في عدد من التخصصات حتى منتصف ابريل الجاري ؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، وخميس مشيط .

وكانت الشركة قد ابانت ان الوظائف المطلوبة للرجال من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس والماجستير ، وهي : مدير اول المنطقة الجنوبية ” خميس مشيط ” ، اخصائي علاقات عامة ، موظف مراقبة ائتمان ، وكيل تذاكر ، محلل اول دعم لوجيستي في الرياض .

كما طلبت الشركة وظائف : محلل تحليلات بيانات ، ووكيل الصادر – خدمة العملاء ، ومدير انشطة التجوال ، مساعد إداري الخدمة الخاصة ، في الرياض .

وأبانت الشركة ان الإطلاع على التفاصيل والتقديم من خلال الرابط التالي : هنا