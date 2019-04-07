بالفيديو.. قصة أول مواطنة معاقة بتبوك تنال رخصة قيادة

محمود البلوي(صدى):

ضربت المواطنة ” حنان العيد ” مثالاً يحتذي به ، بعد ان أصبحت اول سيدة من ذوات الإعاقة بتبوك تحصل على رخصة قيادة ، فضلاً عن تفوقها العلمي والعملي رغم إعاقتها الحركية .

وروت ” العيد ” تجربتها ، لبرنامج “إم بي سي في أسبوع” امس ، قائلة : اعتدت منذ صغري التحدّي وتجاوز العقبات فلا شيء يعيقني أو يقف في طريقي، أقوم بتنفيذ ما أرغبه مهما كانت كل الحواجز أمامي، وهذا بفضل الله ثم بفضل أمي .

ولفتت إلى دور والدتها الهام في حياتها منذ أن كانت في المرحلة الإبتدائية حتى حصلت على درجة الماجيستير من الولايات المتحدة .

واكدت أنها تعيش حياتها كأي فتاة عادية ، إذ تتنقل من المنزل إلى عملها بجامعة تبوك يومياً ، وهي تقود سيارتها المخصصة لذوي الإحتياجات الخاصة مستخدمة يد واحدة في القيادة .

ونصحت ” حنان ” المرأة سواء أكانت من ذوي الإحتياجات أو عادية بالتشبث بفرصتها الوظيفية ومكانتها الإجتماعية ، بعد ان عملت المملكة على توسيع فرص التمكين للمرأة .

وقالت أن الأمر السامي بالسماح للمرأة بالقيادة ” أغلى هدية من أبينا الملك سلمان لبنات السعودية” إذ منحها التمكين وحسن التصرف .