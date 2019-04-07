” القرني ” يكشف أسباب نجاح الزوجين

نايف السالم(صدى):

كشف الشيخ الدكتور عائض القرني، عن بعض أسباب نجاح الزوجين؛ لافتًا إلى أن من بينها جعل الحوار والتفاهم والنقاش البديل الصحيح مكان اللعن والشتم والضرب والطلاق.

وأكد ” القرني ” على ضرورة التحلي بالصبر، والتحمل، وكظم الغيظ، وستر العيب؛ لأنها من أجمل صفات الزوجين وأنبل أخلاقهما.

وعلى جانب آخر، قال الشيخ القرني أن ” لا حول ولا قوة إلّا بالله ” ، معناها تجريد العبد من أي قوّة تحت قوّة الله، فلا يملك تصريفًا، ولا تدبيرًا، ولا تقديمًا، ولا تأخيرًا إلّا بإذن الله وقضائه وقدره، وأن النفع، والضُّر، والرزق، والنصر، حقيقة من الله وحده، جلّ في عُلاه.