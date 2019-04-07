أمانة القصيم تعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت أمانة منطقة القصيم عن توفر وظائف عدد من الوظائف الشاغرة على عقود التشغيل والصيانة للرجال، من حملة شهادات الكفاءة المتوسطة والثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل في مقر الأمانة.

وأوضحت الأمانة، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: فني مختبر كيميائي، فني مختبر حشري، فني ميكروبيولوجي، مدير مشروع، مراقب، فني كهربائي، فني سباكة، مهندس كهربائي، فني حدادة، فني نجارة، مبلط، دهان، مشرف ميداني، سائق، طبيب بيطري، مراقب عام، مشرف عمال، مغسلين موتى، بناء، كهربائي، مشغل مأمور، مراقب ورديات، مراقب عام.

واشترطت أمانة القصيم، أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وأن لا يقل العمر عن (20) سنة ولا يزيد عن (35) سنة، رخصة قيادة سارية المفعول، لائقاً صحياً وحسن السيرة والسلوك، الأفضلية لمن لديه خبرة سابقة، كما أن يكون المتقدم غير محكوم عليه بحد شرعي أو بالسجن في جريمة مخلة بالشرف والأمانة في الوقت الحاضر وغير مطالب بفترة حضر سواء للاستقالة أو الفصل حسب النظام.

وشددت على اجتياز الاختبارات التحريرية والمقابلة الشخصية للمتقدمين من قبل اللجنة المشكلة للتعيين، واستبعاد أي طلب غير مكتمل الشروط المطلوبة؛ لافتة إلى أنه لا يترتب على الطلبات أي التزام نحو الأمانة وتعتبر لاغية بعد انتهاء الاختبارات والمقابلات واجتياز المرشحين للوظائف ولا يحق للمتقدم المطالبة بالمستندات أو التوظيف.

وأشارت إلى أن التقديم، عبر موقع الأمانة الإلكتروني اعتباراً من يوم الأحد الموافق 1440/08/02هـ وحتى يوم الخميس الموافق 1440/08/06هـ، وذلك من خلال الرابط التالي: هنا