مستشفى يلقي بجثث المرضى في المرحاض

الجزائر(صدى):

شهدت إحدى المستشفيات الجامعية بالجزائر واقعة مثيرة للإستهجان ، إذ كشف احد المواطنين عند دخوله مرحاض المستشفى عن وجود جثة مسن كان يعالج بها .

ووفقاً لصحيفة النهار ، فقد اثارت الواقعة حفيظة الأهالي ووزارة الصحة الجزائرية التي قامت بإرسال لجنة للتحقيق بمستشفى تيزي وزو الجامعي شرقي البلاد .

وقالت الصحيفة ان موظفي المستشفى ألقوا بجثة الرجل بالمرحاض عندما رفض الأطباء توقيع شهادة وفاة له ، مما دفعهم لوضعه في مرحاض الطوارئ .

وكان الرجل ” 66″ عام قد دخل المستشفى في 3 ابريل ، وخرج في اليوم التالي ، ثم عاد في 5 من نفس الشهر ليتوفي بعدها .

الجدير بالذكر أن المركز الصحي الجامعي في تيزي وزو يشهد حالة من الفوضى، منذ عدة اشهر ولم تكن هذه أولى الوقائع لإلقاء الجثث في المراحيض ، وفقاً للصحيفة .