بالفيديو.. مشهد جميل لأمطار الهضب شمال وادي الدواسر 

نايف السالم(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر فيه مشهد جميل لأمطار الهضب شمال وادي الدواسر.

وعبر رواد التواصل عن إعجابهم بمنظر أمطار الهضب، حيث وصفوه بالرائع، كما أحدث المقطع المتداول لأمطار الهضب ضجة كبيرة بمواقع السوشيال ميديا.

وعلق مغرد: ” سبحان الله.. اللهم اجعلها أمطار خير وبركة ” ، بينما رأى مغرد آخر أن سقوط الأمطار يعقبه خير كبير، واصفا المشهد بالجميل.