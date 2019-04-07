” كراني ” يكشف توقعات حالة الطقس ويتحدث عن التراكم السحابي 

عادل الحربي(صدى):

توقع المختص في مجال الطقس والأرصاد الجوية حسن كراني، ازدياد التراكم السحابي على الوسط والشرق نتيجة تعمق الإضطراب الجوي على الأجواء بصحبة تشكيل سحابي على الشمال، والغرب، والمصايف، الجنوبية الغربية، شرق المرتفغات، جنوب وجنوب غرب الوسطى.

وأشار كراني عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” إلى أن التشكيل السحابي تتخلله خلايا رعدية ممطرة ونشاط للرياح المؤدي لتدهور الرؤية.