” نزاهة ” تراقب مباريات الدوري

مصطفى الشيخي (صدى):

أوضحت مصادر أن لجنة الانضباط والأخلاق في اتحاد كرة القدم، بدأت التدقيق في مباريات الدوري من خلال مراقبتها عن طريق إسناد المهمة لـ ” مسؤول وحدة نزاهة ” .

وتعد هذه الوحدة من الوحدات التي استحدثها الاتحاد الدولي لكرة القدم “ فيفا ” والتي تقوم بدور التدقيق في المباريات.

بدأ فريق عمل مراقبة النزاهة الذي شكل من قبل اتحاد كرة القدم فعليا في إرسال مراقبين سريين لجميع مباريات المسابقات بمختلف درجاتها، وذلك بعد تلقيه شكاوى عدة من أندية بشأن ما حدث في الجولات الماضية، خاصة في مواجهات الفرق التي ضمنت عدم الهبوط وفقدت المنافسة على المراكز المتقدمة.

و سيحظى دوري الدرجة الاولى بتركيز أكبر من قبل فريق مراقبة النزاهة، خاصة أن هنالك قضية عالقة منذ الموسم الماضي، وهي اتهام بالرشوة من قبل لاعب نادي الدرعية تجاه نادي القادسية الذي صعد حينها للدوري الممتاز.