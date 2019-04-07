هوساوي عن اعتزاله: صديقي قال لي ” اطلع من الكورة قبل أن يطلعوك “

طلال الغامدي(صدى):

تحدث المدافع الدولي السابق أسامة هوساوي، عن سبب اعتزاله اللعب بشكل المفاجئ.

وقال هوساوي: ” مازلت أتذكر نصيحة أحد الأصدقاء حينما قال لي حرفيًا اطلع من الكورة قبل أن يطلعوك ” .

وأضاف : ” يقصد صديقي أن أعتزل وأنا في القمة وأرى أن الإنجاز التاريخي بالنسبة لي هو اللعب في كأس العالم؛ حيث لا يضاهي ذلك إنجاز محلي أو آسيوي ” .

وعن ما تردد من أنباء حول عودته للعب وتوقيعه للاتحاد، أكد أنه اعتزل الكرة نهائيًا عبر بوابة الوحدة وهي المحطة الأخيرة في مسيرته الرياضية.

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