هوساوي عن اعتزاله: صديقي قال لي ” اطلع من الكورة قبل أن يطلعوك “
تحدث المدافع الدولي السابق أسامة هوساوي، عن سبب اعتزاله اللعب بشكل المفاجئ.
وقال هوساوي: ” مازلت أتذكر نصيحة أحد الأصدقاء حينما قال لي حرفيًا اطلع من الكورة قبل أن يطلعوك ” .
وأضاف : ” يقصد صديقي أن أعتزل وأنا في القمة وأرى أن الإنجاز التاريخي بالنسبة لي هو اللعب في كأس العالم؛ حيث لا يضاهي ذلك إنجاز محلي أو آسيوي ” .
وعن ما تردد من أنباء حول عودته للعب وتوقيعه للاتحاد، أكد أنه اعتزل الكرة نهائيًا عبر بوابة الوحدة وهي المحطة الأخيرة في مسيرته الرياضية.
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ابن البلد[ عدد التعليقات: 1963 ] نشر منذ 32 دقيقة
الله يوفقك ياهوساوي لاعب كبير وخلوق داخل الملعب وخارجه وكنت خير من وقف سد منيع في خط الدفاع سواء في الزعيم او الأهلي واخيرا الوحده بالتوفيق يا كابتن.