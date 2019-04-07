عاطلان يغتصبان سيدة ويلتقطان مقاطع فيديو ” مخلة ” لابتزازها

القاهرة(صدى):

اتهمت سيدة مصرية عاطلين بالاعتداء عليها جنسياً داخل مسكنها ،مستغلين تواجدها بمفردها.

وقالت السيدة في أقوالها للنيابة العامة ،إن المتهمين اقتحما منزلها، وحاولت مقاومتها ولكنها فشلت واعتديا عليها جنسيًا والتقطا لها مقاطع فيديو أثناء ذلك لابتزازها، ثم تركاها فى حالة إعياء وغادرا المنزل.

وألقت الشرطة القبض على المتهمين ، وتم تحير المحضر اللازم وأحيلا للنيابة العامة التى قررت حبسهما احتياطيا وطلبت مزيد من التحريات.