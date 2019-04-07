بالفيديو.. المغامسي يحسم الجدل بشأن دخول الجن في جسد البشر

علي القحطاني(صدى):

أكد إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة، الشيخ صالح المغامسي، أن الله عز وجل لم يجعل للجن سلطاناً على الإنس أكثر من وسوسة الشياطين، موضحا أن الشياطين هم الكفار والفسقة من الجن.

وقال المغامسي خلال برنامج ” الأبواب المتفرقة ” ،إن الجن اسم يطلق على المسلم منه وغير المسلم، والله عز وجل ذكر شياطين الإنس والجن .

وأضاف: ” التأثير بالوسوسة ثابت، والله عز وجل يقول : فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ، وأما غير ذلك من التأثير فمحل خلاف ، وأكثر أهل السنة جمهورهم الأعظم من العلماء والعامة يرون أن الجن يستطيعون أن يدخلوا في جسد بني آدم ويحتجون بأحاديث في هذا الباب، وهو أن الشخص المتلبس بالجن يتكلم بشكل غير معهود عليه فإذا كان رجل يتكلم بصوت امراة والعكس ” .

وتابع : ” هناك بعض العلماء يرون أن الجن لا يستطيع أن يدخل في جسد الإنسان ، ويفسرون بما يحدث للبعض بأنه تأثيرات نفسية ” .

و استكمل: ” من باب الإجماع نحن نقول ليس للجن السلطان العظيم الذي نراه في أذهان الناس وفي ثقافاتهم ، الذين يعتقدون أنه للجن على الإنس ” ،مستشهدا بقول الله تعالى: ” وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَوَعَدتُّكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ ۖ وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُم مِّن سُلْطَانٍ إِلَّا أَن دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي “، مشيراً إلى أن الشيطان وهو كبيرهم يقول أنه ليس له سلطان على أحد.