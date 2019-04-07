حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد

الرياض(صدى):

توقعت الهيئة العامة للأرصاد و حماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – تكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل، القصيم وأجزاء من منطقتي الرياض والشرقية ومرتفعات نجران، جازان، عسير ، الباحة، مكة المكرمة) والأجزاء الشرقية من تلك المناطق يمتد تأثيرها إلى المرتفعات الجنوبية من منطقة المدينة المنورة.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الأوسط والشمالي، وجنوبية شرقية بسرعة 15-35كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 20-40 كم/ساعة تتحول مساء الغد شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.