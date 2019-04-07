مواطن: ” حسبي الله عليكم حساب المواطن ” ..والبرنامج يتفاعل

عادل الحربي(صدى):

تفاعل برنامج حساب المواطن، عبر حسابه الرسمي بـ ” تويتر ” ، مع شكوى مواطن تتعلق بحرمانه من الدعم.

واتهم المواطن في شكواه البرنامج بالتلاعب وحرمان المستحقين من الدعم، وصرفه لغير المستحقين، قائلا: ” حسبي الله عليكم حساب المواطن في تلاعب واضح بدعم الغير مستحقين وحرمان المعسرين الذين قصمت ظهورهم الديون بحجة أن الزوجة موظفة وهم لا يعلمون بأن راتبها يذهب للقروض ” .

وأضاف : ” أقسم بالله شخص هو وزوجته رواتبهم أكثر من 20 ألف وتم دعمهم، وأنا وزوجتي 16 ألف وتم حرماني ” .

ورد حساب خدمة العملاء على الشكوى قائلا: ” يصرف الدعم حسب معايير الاستحقاق والتي تؤخذ بعين الاعتبار دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمارهم، ولمعرفة قيمة الاستحقاق في حساب المواطن بإمكانك استخدام حاسبة الدعم التقديرية ” .

ليرد صاحب الشكوى : ” لي أكثر من سنة وأنا اقدم اعتراضات، وعلى الرغم أنني مؤهل حسب ماهو موجود بحساب المواطن، إلا أنه لم يتم صرف اي دفعة لي، ما هذا الاستخفاف والتلاعب لكن لا أقول إلا حسبنا الله ونعم الوكيل ” .

وطالب حساب خدمة العملاء بتزويدهم ببيانات الشاكي للتعامل معه.

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