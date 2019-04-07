باريس سان جيرمان يعاقب رابيو بالإيقاف لإعجابه بفيديو فوز مانشستر يونايتد!

نواف السالم(صدى):

فرض نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، على لاعب وسطه أدريان رابيو ،عقوبة الإيقاف ستة أيام وحسم راتبه الشهر الماضي بسبب ضغطه ” لايك ” على فيديو للفرنسي باتريس إيفرا يحتفل بفوز مانشستر يونايتد الإنجليزي على نادي العاصمة في دوري أبطال أوروبا.

واعتبرت إدارة النادي أن إعجاب اللاعب بفيديو إيفرا الذي يحتفل فيه بتأهل فريقه السابق إلى ربع نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا ،تسبب باضطراب في صفوف النادي نظرا على وجه الخصوص للارتدادات الإعلامية التي تلته.

وأكدت الإدارة على أن رابيو ملزم بواجب الولاء والتحفظ، معتبرة أن عدم احترام ذلك يضر بتماسك وصفاء الفريق.